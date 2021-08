Dalla Serie A ai dilettanti: la lista si allunga con Borja Valero

Tanta passione e poca voglia di soldi per chi decide di ripartire dalle categorie minori

Borja Valero è solo l’ultimo dei calciatori di Serie A che hanno chiuso la carriera nei dilettanti. Ci sono tanti nomi illustri che hanno deciso di andare avanti senza appendere le scarpe al chiodo per passione piuttosto che soldi visto che dalla quarta divisione a scendere c’è solo il rimborso spese. La Gazzetta dello Sport ne ha elencati diversi calciatori scesi di categoria. Lamberto Boranga, portiere da record, esordio in A con la Fiorentina nel 1966-67, ha giocato fino a 75 anni. Undici anni fa Maicon era una freccia che volava sulla fascia destra con la maglia dell’Inter addosso e vinceva lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions League. Il famoso Triplete. Oggi gioca in una squadra del Veneto, il Sona. Come Borja Valero e come Maicon, ci sono altri campionissimi che, prima di dire stop, hanno provato l’ebbrezza di giocare in categorie minori. Peter Shilton, portiere inglese, accettò di uscire dal teatro della gloria e di entrare nel retropalco: pur di raggiungere il record delle 1000 partite giocò con il Leyton Orient, in Terza Divisione, e il 22 dicembre 1996 ebbe la soddisfazione di vedere piazzate, al bordo del campo, le telecamere di una tv satellitare che riprendeva l’evento. Era la sua millesima partita, aveva vinto la sua sfida, finalmente era in pace con se stesso.