Dalla Serie C al rap: Nicholas Battaiola dice addio al calcio

Avvicinato anche al Catania, la squadra allenata dallo scorso luglio da Luca Tabbiani , il tecnico che ha valorizzato Battaiola al Fiorenzuola, l’ultima proposta concreta a Nicholas l’aveva avanzata il Piacenza, che punta all’immediata risalita in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione. Il portiere ha però detto no alla possibilità di firmare un biennale con i biancorossi, scegliendo di seguire le proprie “vere” passioni. Addio al calcio giocato ad appena 27 anni, per dedicarsi in pianta stabile alla musica e in particolare al rap, nel quale Nicholas si cimenta già da qualche anno con lo pseudonimo di 'Batta'.

L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta tv, durante una puntata di Zona Piacenza, su Telelibertà. Battaiola è stato poi raggiunto da La Repubblica, spiegando così la propria decisione: "So che posso sembrare matto ma per fortuna non sono mai stato venale e sono convinto che i soldi non comprano libertà, la felicità e l'entusiasmo. Il mondo del calcio non è sempre bello come voi pensate. Certo, mi ha dato tanto perché alcune emozioni non si dimenticano e rimangono nel cuore per sempre, ma la passione ogni anno andava sempre calando dopo aver conosciuto tante belle persone che ora sono amici, altre che mi hanno trasmesso valori che porterò sempre con me e altre che avrei preferito non incontrare mai. Per questo ho deciso di appendere guanti e scarpe al chiodo per dedicarmi a ciò che mi piace realmente e mi fa stare bene. Ho tantissima musica da far uscire, state pronti…".