Dalla Spagna: Abidal a Lecce per osservare Fabian Ruiz, ma quell’esultanza…

Quello di Fabian Ruiz è un nome presente sul taccuino di numerosi grandi club europei. Il centrocampista del Napoli, grazie alle sue prestazioni, ha infatti catturato su di sé l’interesse di diverse società, pronte a fare un tentativo per aggiudicarsene le prestazioni già nel prossimo gennaio. Tra queste vi è anche il Barcellona, che domenica scorsa, in occasione della gara fra Lecce e Napoli, ha mandato il proprio team manager Eric Abidal al Via del Mare per osservare da vicino le prestazioni dello spagnolo. L’ex difensore, pur apprezzando le doti tecniche di Fabian Ruiz, avrebbe però manifestato una perplessità.

ESULTANZA – Abidal, secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, non avrebbe appprezzato l’esultanza del giocatore del Napoli, che, dopo aver realizzato la terza rete degli azzurri, si sarebbe lasciato andare a suo parere ad una “sceneggiata inutile e controproducente”.