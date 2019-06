Dalla Spagna: Barcellona ancora in corsa per De Ligt

Nuova puntata nel tormentone di mercato relativo a Matthijs De Ligt. Malgrado sembri ormai destinato alla Juventus, il Barcellona non avrebbe ancora abbandonato il sogno di portare in blaugrana il difensore dell’Ajax. A riportarlo è il Mundo Deportivo, che ha fatto il punto della situazione.

RAIOLA SPINGE PER LA JUVE, MA… – Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo, l’agente del giocatore Mino Raiola starebbe spingendo verso un trasferimento a Torino. Tuttavia, sia il suo ex compagno di squadra De Jong, già approdato al Barcellona, sia la sua famiglia vorrebbero che accettasse la proposta dei catalani. Insomma, De Ligt alla Juventus non è ancora un affare fatto.