Dalla Spagna confermano: “Il Barcellona non farà altre mosse. De Ligt giocherà nella Juventus”

Non si tratta di una fonte ufficiale, ma di un giornalista molto vicino all’ambiente blaugrana. Oriol Domenech, come riporta Goal.com, è da sempre in ottimi rapporti con il Barcellona e con Marc Overmars, ex blaugrana e attuale direttore sportivo dell’Ajax.

Ecco perché, il suo messaggio su Twitter, suona come una conferma per la trattativa più importante dell’estate. L’affare che coinvolge il centrale dei Lancieri Matthijs de Ligt potrebbe presto avere la sua svolta definitiva: “Possiamo dirlo al 100%. Il Barça non farà più mosse e De Ligt giocherà nella Juventus nella prossima stagione”, ha scritto Domenech sulla propria pagina social.

In effetti anche le indiscrezioni che arrivano dai più importanti media assicurano che la Juventus sia decisamente vicina alla chiusura dell’affare con l’olandese e il Barcellona stia provano a virare su un altro calciatore: Lindelof del Manchester United.