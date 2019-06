Dalla Spagna, Coutinho verso il clamoroso ritorno al Liverpool

Dopo Neymar al Barcellona, si profila un altro clamoroso ritorno: Philippe Coutinho potrebbe tornare al Liverpool.

Per un brasiliano che arriva, uno che se ne va. Secondo quanto riporta Marca, infatti, l’ex anche dell’Inter starebbe pensando di accettare la proposta dei Reds campioni d’Europa in carica. Il contatto tra le parti sarebbe già avvenuto ed il giocatore sarebbe ben contento di tornare nella squadra che lo ha lanciato ai massimi livelli.

L’unico ostacolo sarebbe l’ingaggio: il Liverpool ha fatto intendere di non essere disposto a svenarsi per lo stipendio dell’attaccante. La palla, dunque, passa a Coutinho che pur di ritrovare il sorriso dovrebbe abbassare le proprie pretese. Il ritorno in Premier League sembra sempre più possibili quindi nonostante nelle ultime ore fossero tornate di moda anche le ipotesi Juventus e Paris Saint-Germain.