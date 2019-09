Dalla Spagna: il Barcellona offrì Coutinho al Manchester City, ma Guardiola…

Cambio di maglia in estate per Philippe Coutunho. Il brasiliano ha infatti lasciato il Barcellona per approdare al Bayern Monaco, che lo ha prelevato in prestito alla cifra di 8,5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 120 milioni. Prima di andare in Germania il fantasista, come riporta Marca, era stato però offerto dai catalani ad altri numerosi club. Tra questi, anche il Manchestr City allenato da Pep Guardiola.

RISPOSTA – Il tecnico, tuttavia, avrebbe risposto con un “no grazie” all’offerta, ritenendo la sua squadra già ricoperta in quel ruolo. Un rifiuto che ha poi spinto Coutinho verso il Bayern, dove sarà chiamato al riscatto dopo una stagione tra alti e bassi.