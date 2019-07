Dalla Spagna, il Napoli abbassa le pretese per Hysaj: Atletico Madrid ad un passo

L’Atletico Madrid si avvicina a Elseid Hysaj. Il terzino destro albanese del Napoli potrebbe presto essere ceduto. Ne sono convinti in Spagna dove, in modo particolare AS, parlano del club di De Laurentiis pronto ad abbassare le pretese sul costo del cartellino.

Per i classe ’94 la società partenopea partiva da una base di 25 milioni, ma con l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo, la cifra potrebbe anche essere scesa fino a 15 milioni. L’Atletico Madrid da tempo segue il calciatore e proprio quando la trattativa sembra arenata, ci sarebbe stata una svolta. Negli ultimi giorni ci sono stati fitti colloqui tra il Napoli e l’Atletico Madrid e pare che il club italiano sia disposto a rivedere le sue richieste e accettare un’offerta da 15 milioni da parte dei Colchoneros.