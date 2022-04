Dalla Spagna: il Psg ha pronti 230 milioni in due anni per trattenere Mbappé

Il francese ancora conteso tra parigini e Real Madrid

Pazzo rumors di mercato dalla Spagna: il Paris Saint-Germain avrebbe pronta un'offerta davvero monstre per provare a trattenere Kylian Mbappé nel proprio club. Cadena Cope rivela le cifre pazzesche che la dirigenza francese avrebbe intenzione di offrire all'attaccante per non farlo andare via alla fine della stagione quando il suo contratto scadrà.

La proposta, se venisse confermata, avrebbe del clamoroso: 230 milioni di euro a Mbappé per due anni di prolungamento con il Psg. L'indiscrezione del media non ha trovato ancora conferma anche se la stessa emittente ha fornito anche ulteriori dettagli: l'attaccante guadagnerebbe subito 150 milioni per il rinnovo biennale e poi altri 40 milioni come premio firma per ognuno dei due anni del nuovo contratto. In poche parole Mbappé sommerebbe 80 milioni di euro di bonus extra ai 150, raggiungendo 230 milioni.