Dalla Spagna: il Tottenham offre Eriksen all’Atletico Madrid

E’ ancora incerto il futuro di Christian Eriksen, centrocampista classe 1992 del Tottenham. Se nelle scorse settimane sono stati diversi i club ad aver fatto un sondaggio nei suoi confronti, adesso sono direttamente gli Spurs a mettere sul mercato il danese, reduce da una stagione non brillantissima. Come riporta AS, gli inglesi avrebbero infatti offerto il giocatore all’Atletico Madrid di Diego Simeone, che in questa sessione di mercato ha già piazzato i colpi Joao Felix, Morata e Trippier.

DETTAGLI – Per far partire Eriksen, il Tottenham, chiede una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. A spingere la società londinese a trovare una sistemazione al danese, verosimilmente, il suo contratto, che andrà in scadenza nel 2020: il centrocampista ha infatti manifestato la volontà di non rinnovare l’accordo, con il rischio per gli Spurs, quindi, di perderlo a parametro zero nella prossima estate.