Dalla Spagna, la Juventus pensa a Gasperini per il dopo Sarri

Una Champions League ancora da giocare, con la sfida da dentro o fuori di questa sera contro il Lione. In casa Juventus le voci sul futuro di Maurizio Sarri si fanno sempre più insistenti e dalla Spagna è già partito il toto allenatori. L’ultima notizia, che avrebbe dell’incredibile, è il nome nuovo che prima d’ora non era stato mai accostato alla Vecchia Signora: quello di Gian Piero Gasperini.

Dalla Spagna: c’è anche Gasperini per il dopo Sarri

Secondo quanto si apprende da Don Balon, il sogno del presidente Andrea Agnelli in caso d’esonero di Sarri resterebbe Zinedine Zidane, ma a meno di terremoti il casa Real Madrid, è da escludere una separazione del francese col club blancos. Ecco perché, nella lista della dirigenza della Continassa ci sarebbero anche altri nomi. Dopo quello di Simone Inzaghi, possibile un nuovo outsider. Sarebbe Gian Piero Gasperini il nome del tutto nuovo per il futuro della panchina bianconera. Il mister dell’Atalanta è un’ipotesi che avrebbe del clamoroso. Il tecnico della Dea ha anche di recente confermato la sua intenzione di rimanere a Bergamo. Ma se la Juventus dovesse chiamare, difficilmente non ci farà almeno un pensierino…

