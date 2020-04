Dalla Spagna, la nuova idea per i campionati nazionali e la Champions League

L’emergenza coronavirus ha condizionato inevitabilmente il regolare svolgimento della seconda parte della stagione dei diversi campionati europei e mondiali. Ecco perché sono tante le ipotesi per la loro conclusione. Dalla Spagna, ed in particolare Mundo Deportivo, ecco la bomba: “la rivoluzione del calcio”.

Questo il titolo scelto dall’edizione odierna del quotidiano iberico per descrivere quella che potrebbe essere un’assoluta novità per il pallone. Campionati nazionali alla sudamericana con tornei di Apertura e Clausura. Ciascun campionato dalla durata approssimativa di sei mesi nei quali si giocano 19 partite di campionato, le 13 di Champions League e incluse anche le finestre per le nazionali con le qualificazioni. Nel dettaglio il torneo di Apertura inizierebbe a novembre per terminare a maggio 2021. L’estate vedrà gli Europei e le Olimpiadi, poi vacanze, precampionato e via al Clausura da ottobre ad aprile. A giugno 2022 l’inizio del nuovo Apertura fino a ottobre, poi spazio alle nazionali col Mondiale fino al 18 dicembre. L’ultimo Clausura partirebbe a gennaio 2023 e terminerebbe a maggio, con il Mondiale per Club in programma a luglio. La Champions League, nel frattempo, vedrebbe l’assegnazione di posti fissi ed altri variabili a seconda del piazzamento in campionato.