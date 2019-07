Dalla Spagna: l’Atletico aspetta l’ok di Simeone per James Rodriguez

Tutto nelle mani di Diego Simeone. Dipenderà infatti dalla decisione del tecnico dell’Atletico Madrid il futuro di James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli. Stando a quanto raccolto da AS, i Colchoneros aspettano il parere dell’argentino prima di andare all’assalto del colombiano, di proprietà del Real. Le riflessioni che starebbe facendo l’allenatore sarebbero di tipo tattico, con il Cholo che starebbe valutando se James possa inserirsi negli schemi della squadra. Il club, invece, teme che l’arrivo di James possa oscurare Joao Felix, prelevato dal Benfica per 127 milioni di euro.

Il Napoli nel frattempo rimane alla finestra, sperando in un verdetto negativo da parte di Simeone, in modo da poter chiudere per il fantasista indisturbato.