Dalla Spagna: l’Atletico Madrid ci prova per Hysaj

Mentre continua l’assalto a James Rodriguez, il Napoli è costretto a guardarsi dalle lusinghe dell’Atletico Madrid per uno dei suoi pezzi più pregiati. Secondo quanto raccolto da AS, i Colchoneros hanno infatti messo nel mirino il terzino Elseid Hysaj, per il quale sarebbero pronti ad offrire 15 milioni di euro. L’albanese piace moltissimo al tecnico Diego Simeone, che avrebbe espresso il desiderio di averlo con sé a Madrid. Da valutare ora quella che sarà la risposta della società azzurra e, soprattutto, la volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di andare a giocare in un club così prestigioso quale è l’Atletico.