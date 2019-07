Dalla Spagna, Napoli sempre più vicino a James Rodriguez: l’Atletico Madrid tentenna e se il Real fa cassa con Bale…

Il Napoli sempre più vicino a James Rodriguez. Lo ha detto, tra le righe, Carlo Ancelotti, lo ribadiscono anche in terra spagnola: il colombiano è destinato a vestire la maglia azzurra del club italiano, ma senza fretta. Tutte le condizioni potrebbero presto essere ideali per chiudere l’affare.

De Laurentiis ha mostrato tenacia nel non cedere immediatamente alle richieste del Real Madrid e, adesso, potrebbe anche riceverne i frutti.

Secondo quanto riporta AS, infatti, i dubbi dell’Atletico Madrid – che non ha ancora fatto alcuna mossa decisiva per James Rodriguez – potrebbero aver favorito il ritorno in pole position del Napoli. Soprattutto se, dopo le parole di Zidane su Bale, il Real Madrid trovasse una ricca somma di denaro per cui non avrebbe più necessita di chiedere i 42 milioni di euro per il colombiano, cifra che, appunto, il club partenopeo non era intenzionato a sborsare tanto facilmente.

In tal senso, con un tesoretto ricavato dalla cessione di Bale e, forse, anche quella di Isco, James Rodriguez avrebbe la strada spianata verso il Napoli. Il quotidiano spagnolo ne è convinto anche se ancora non c’è fretta nel chiudere la trattativa.