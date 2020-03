Dalla Spagna: Neymar può tornare al Barcellona grazie a una clausola

Non si è ancora spento il desiderio di Neymar di tornare al Barcellona. L’attaccante brasiliano ha lasciato i blaugrana nell’estate 2017 per approdare al Paris Saint-Germain, club nel quale però non si è mai sentito totalmente a suo agio. Il fuoriclasse, non a caso, ha manifestato più volte in questi anni la nostalgia per la Spagna. E adesso, pur di tornare al Barça, sarebbe pronto a sfruttare una particolare clausola.

CLAUSOLA – Secondo l’articolo 17 della Fifa, un giocatore che abbia compiuto i 28 anni di età e che abbia trascorso almeno tre stagioni in un club può liberarsi attraverso il pagamento di un indenizzo economico. Clausola che Neymar, secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, potrebbe decidere di sfruttare pur di soddisfare il proprio desiderio.

