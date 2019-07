Dalla Spagna, niente Milan per Ceballos: c’è l’Arsenal

Dani Ceballos è stato uno dei protagonisti dell’Europeo Under 21 vinto dalla Spagna in Italia. Insieme al centrocampista Fabian Ruiz ha letteralmente trascinato la Roja al successo in finale contro la Germania.

Per Ceballos però non c’è spazio al Real Madrid dove Zidane non l’ha mai preso in considerazione in passato e l’ha già escluso dai suoi piani per questa stagione costringendo in pratica il classe 1996 a trovarsi una nuova sistemazione. Tanti i club interessati, in modo particolare in Italia si è parlato a lungo anche del Milan a caccia di qualità per il centrocampo di Giampaolo. Alla fine, però, sembra che Ceballos si trasferirà in Premier League, più precisamente a Londra dove si era scatenato un derby tra Tottenham e Arsenal. Proprio i Gunners, secondo quanto riportato da AS, sono ad un passo dal trovare l’accordo con il Real Madrid per il trasferimento in prestito del talentuoso centrocampista. Un rinforzo importante per Emery che alza il livello del suo centrocampo.