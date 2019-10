Dalla Spagna, pazza idea di Piqué: nuova Supercoppa con i migliori club d’Europa

Gerard Piqué continua a lavorare anche fuori dal campo. Il difensore nel Barcellona non vuole farsi sfuggire importanti occasioni di business e, nelle nuove vesti di imprenditore, sembra essere pronto ad una grande nuova creazione.

Stando a quanto riportato da Cadena Ser, Piqué starebbe pensando alla nascita di una nuova Supercoppa europea con i campioni delle diverse leghe calcistiche europee e altri club. Si tratterebbe di un torneo con un formato simile a quello che il calciatore ha pensato per la nuova Coppa Davis. La sua idea sarebbe anche già stata presentata alla RFEF. Piqué mantiene diversi contatti con la Federcalcio, alla quale si è già offerto come intermediario per l’organizzazione della prossima edizione di Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

L’opzione di questa nuova Supercoppa europea, che vedrebbe protagonisti non più solo i vincitori delle due principali coppa, Champions League ed Europea League, potrebbe prendere quota in futuro non troppo lontano anche perché sarebbe caratterizzata da un format già conosciuto nel calcio europeo.