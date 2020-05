Dalla Spagna, retroscena Cristiano Ronaldo: diverbio acceso con Benatia per rigore in Champions su Lucas Vazquez

Ancora scintille tra Real Madrid e Juventus, anche a distanza di due anni. A far discutere sarebbe ancora quel rigore fischiato in favore dei blancos durante la sfida di Champions League contro la Juventus. Un penalty, poi segnato da CR7, quando vestiva la maglia blancos, che fece infuriare anche successivamente il mondo bianconero.

A riportare il retroscena è Don Diario che spiega come quel rigore realizzato in pieno recupero abbia, di fatto, acceso molto gli animi anche dopo il triplice fischio. Stando a quanto appreso dai colleghi spagnoli, il difensore marocchino accusò ripetutamente il Real Madrid di essere stata favorita in maniera netta dall’arbitro. Dal canto suo, Cristiano Ronaldo prese le difese di quella che all’epoca era la sua squadra dando vita ad un acceso diverbio.