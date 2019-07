Dalla Spagna, Simeone è scatenato: il grande colpo può arrivare dalla Premier

Sarà un Atletico Madrid molto diverso quello che vedremo la prossima stagione rispetto al passato: Diego Simeone ha dovuto rinunciare a quasi tutti i suoi leader, da Godin a Juanfran fino ad arrivare alla star Griezmann. I Colchoneros si stanno muovendo per restare assolutamente competitivi sia in campionato che in Europa e Joao Felix, pagato 120 milioni di euro, potrebbe non essere l’unico grande botto di questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Marca, il sogno dell’Atletico è Christian Eriksen che deve essere considerato qualcosa di più di un semplice piano B rispetto a James Rodriguez. Per arrivare al colombiano bisogna superare le resistenze di Florentino Perez, mai particolarmente voglioso di cedere un suo giocatore ai rivali cittadini. Una virata dell’Atletico sul giocatore del Tottenham potrebbe interessare anche il Napoli che avrebbe così via libera per dare l’assalto a Rodriguez.

Il centrocampista danese può essere la grande opportunità perchè non vuole rinnovare il suo contratto (scadenza 2020) e vorrebbe cambiare aria. Il giocatore piace anche all’onnipresente Real Madrid che lo segue ormai da qualche anno, ma ha sempre dovuto fare i conti con l’intransigenza di Levy, proprietario degli Spurs. Ora le cose potrebbero cambiare e il derby di Madrid potrebbero diventare davvero caldo e non solo sul campo.