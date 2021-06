Dalla Spagna, Uefa e Fifa non potranno sanzionare Real, Barcellona e Juventus

Indiscrezioni sul caso legato alla Superlega e ai club coinvolti

L'emittente Cadena Ser fa sapere che Uefa e Fifa sono state informate dal Ministero di Giustizia della Svizzera che, fino a quando il caso non sarà preso effettivamente in questione e analizzato, loro e tutte le federazioni calcistiche associate non potranno adottare "alcuna misura che proibisca, restringa, limiti o condizioni in alcun modo" la creazione della Superlega.