Dalla Spagna, Vidal può tornare in Italia: derby milanese per il cileno

Sembra profilarsi un vero e proprio derby per arrivare al centrocampista cileno del Barcellona Arturo Vidal.

L’Inter cerca di aumentare il pressing per il cileno, e allo stesso tempo anche il Milan, dopo il primo tentativo fallito per Torreira, avrebbe messo nel mirino l’ex Juventus. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, nerazzurri e rossoneri continuano il pressing nei confronti dei catalani che non ritengono Vidal incedibile. Grazie all’arrivo di Antonio Conte, che lo ha già allenato in passato quando entrambi vestivano la maglia bianconera, però, l’Inter sarebbe in vantaggio rispetto ai cugini del Diavolo.