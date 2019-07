Dalla Spagna – Zidane blinda Asensio: rifiutate sei offerte

Dopo un’annata disastrosa, il Real Madrid è pronto a ripartire, tornando ad essere protagonista sia in Liga che in Europa. Per farlo, i blancos hanno dato vita ad una ricca campagna acquisti, tra cui spicca l’arrivo dal Chelsea di Eden Hazard. I madrileni continuano poi a sognare Paul Pogba, con il francese che avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il Manchester United. Nel frattempo, però, le merengues devono guardarsi anche dalle insidie di altri club verso alcuni dei loro pezzi pregiati.

ASENSIO – Secondo quanto raccolto da Cadena Ser, il Real avrebbe respinto ben sei offerte per Marco Asensio, tra cui una molto allettante del Liverpool. Il tecnico Zinedine Zidane non intende infatti privarsi dello spagnolo, considerato un elemento centrale nel nuovo progetto blancos.