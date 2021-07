Dalla Svizzera al Bordeaux, possibile nuova avventura per Petkovic

L'ex mister della Lazio potrebbe andare in Ligue 1

Vladimir Petkovic potrebbe dire addio alla Nazionale svizzera e andare in Ligue 1. Il commissario tecnico, che siede sulla panchina elvetica dal 20 dall'agosto 2014, è stato contattato dal direttore sportivo del Bordeaux e attualmente sono in corso dei colloqui tra le parti coinvolte.

A darne conferma è stata la stessa federazione svizzere che attraverso i canali ufficiali ha reso noto come il club francese abbia chiesto espressamente del CT con un passato da allenatore della Lazio. "Domenica pomeriggio il direttore sportivo del Girondins Bordeaux ha contattato il direttore della nostra squadra nazionale Pierluigi Tami esprimendo il suo interesse per il nostro allenatore nazionale. Attualmente sono in corso colloqui tra le parti coinvolte. Vladimir Petkovic ha un contratto che sarà automaticamente prolungato fino a fine 2022 in caso di qualificazione per i Mondiali. L'ASF al momento non rilascia ulteriori dichiarazioni".