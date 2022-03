Dall’Argentina, la proposta: il cuore di Maradona a Qatar 2022

L'idea di alcuni tifosi

Il cuore di Diego Armando Maradona a seguito della Nazionale argentina ai Mondiali in Qatar 2022 . Questa l'incredibile proposta lanciata da un gruppo di tifosi che vorrebbero il Pibe de Oro in sostegno dell'Albiceleste di Messi nella prossima rassegna iridata.

Tutto parte dall'iniziativa di alcuni tifosi che avrebbe trovato l'appoggio di n'agenzia pubblicitaria, la Bombay, con sede in Argentina, che ha appunto chiesto di portare il cuore di Maradona , scomparso il 25 novembre 2020, alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar affinché possa stare 'vicino' alla nazionale.

Attualmente il cuore di Maradona è sotto la custodia del Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia Scientifica di Buenos Aires e i tifosi lo sanno bene: "È emerso che il suo cuore si trova in una Procura. Questa è un'idea che ci è venuta e vogliamo che tutti inizino ad ascoltarla in modo da condividerla come argentini e vedere se è possibile. Ci sono molti problemi, tecnici, legali ed emotivi che circondano questo progetto, ma è quello che Diego avrebbe voluto", ha affermato Javier Mentasti, promotore della campagna.