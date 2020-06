Dall’Inghilterra: accordo fatto tra la Juventus e Barcellona per Arthur

A piccoli passi Juventus e Barcellona si avvicinano a definire lo scambio tra Arthur e Miralem Pjanic.

Un mese dopo il no al trasferimento da parte del centrocampista brasiliano, l’ex Palmeiras sta rivedendo le proprie posizioni, convinto dal poco spazio trovato quest’anno in maglia blaugrana e dalla volontà della società di cederlo per arrivare al bosniaco.

Intanto, considerando che Pjanic e il Barça hanno già trovato l’accordo, i club si sono messi avanti con il lavoro: secondo quanto riportato da Sky Sports, infatti, le società avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulla valutazione di Arthur.

Valore del cartellino raddoppiato

L’affare si chiuderebbe con un piccolo conguaglio a favore del Barcellona, visto che il brasiliano è stato valutato ben 80 milioni, il doppio di quanto era stato pagato nell’estate 2018. L’ammontare del conguaglio sarà deciso dalla stima del cartellino di Pjanic, ma l’affare sembra ai dettagli: può essere questa la prima operazione della Juventus del calciomercato che verrà, ma prima c’è da portare a termine l’attuale stagione…