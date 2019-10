Dall’Inghilterra, Allegri in Premier League: ecco in quale squadra e quando

Non solo il Tottenham, nel futuro di Massimiliano Allegri potrebbe esserci anche il Manchester United. L’ex tecnico della Juventus è stato accostato nelle ultime ore alle due squadre inglesi che stanno attraversando un momento complicato.

Dall’Inghilterra le voci di un suo potenziale arrivo in Premier League si susseguono con insistenza. Il Sun, però, spiega come l’allenatore livornese abbia le idee piuttosto chiare in merito al proprio futuro. Allegri, infatti, sarebbe deciso ad aspettare la conclusione della stagione per poi scegliere la destinazione migliore e iniziare da zero il nuovo percorso. Al momento, quindi, niente Tottenham, reduce dal pesante ko per 7-2 contro il Bayern Monaco e neppure niente Manchester United alle prese col peggior avvio di stagione della sua storia. Le panchine di Pochettino e Solskjaer tremano ma, al momento, Allegri aspetta. Sull’ex Juventus potrebbe anche esserci l’interesse di Real Madrid e Paris Saint-Germain, due validissimi motivi per rimanere in attesa…