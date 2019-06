Dall’Inghilterra – Clamorosa offerta del Psg al Manchester United: scambio Neymar-Pogba

Clamorosa notizia di mercato lanciata dal quotidiano The Independent. Secondo quanto raccolto dalla testata britannica, il Paris Saint-Germain vorrebbe intavolare un incredibile scambio con il Manchester United, offrendo agli inglesi Neymar per portare in Francia Paul Pogba. Uno scenario che potrebbe far felici entrambe le società: i parigini sono infatti ormai ai ferri corti con il brasiliano, mentre il centrocampista ha più volte manifestato il suo desiderio di lasciare i Red Devils per intraprendere una nuova avventura.

BARCELLONA E REAL MADRID – Se lo scambio potrebbe quindi andare bene ai due club, probabilmente diverso il discorso per i giocatori: Neymar desidererebbe infatti tornare al Barcellona, mentre Pogba preferirebbe un trasferimento al Real Madrid o un ritorno alla Juventus.