Dall’Inghilterra: Guardiola potrebbe diventare CT dell’Olanda

Il tecnico del City potrebbe diventare CT

Da mister a commissario tecnico. Il futuro di Pep Guardiola potrebbe essere alla guida di una Nazionale. Il tecnico del Manchester City non ha mai nascosto il desiderio, un giorno, di sedersi sulla panchina di una formazione Nazionale e questo potrebbe davvero succedere, anche se non nell'immediato.

In Inghilterra, i rumors sul futuro dell'attuale manager Citizens tornano a farsi prepotenti e ci sarebbero alcuni dettagli da non sottovalutare. Il Sunspiega come Pep possa diventare in futuro il commissario tecnico dell'Olanda tra 18 mesi, ovvero quando avrà concluso il suo contratto con il club di Manchester. Suo fratello Pere avrebbe iniziato a lavorare con l'agenzia olandese SEG e questo potrebbe, in futuro, essere un "aiuto" affinché il mister possa diventare CT. Dopo il Mondiale in Qatar, infatti, il mandato di Louis Van Gaal dovrebbe finire e questo lascerebbe spazio ad un nuovo commissario tecnico.