Dall’Inghilterra: Ibrahimovic pronto a tornare al Manchester United

Organo di informazione che vai, collocazione che trovi per Zlatan Ibrahimovic. La futura squadra dell’attaccante svedese, che sembra ormai aver deciso di lasciare i Los Angeles Galaxy, è uno dei temi calcistici del momento a livello mondiale.

Ogni lega europea e ogni fonte mediatica vedrebbero ovviamente come manna dal cielo l’arrivo, o il ritorno, di Ibra, capace di catalizzare le attenzioni generali non solo sul piano mediatico.

Così mentre in Italia si scrive della possibilità concreta dell’arrivo di Zlatan a Bologna, secondo il Daily Express l’attaccante starebbe per decidere di tornare al Manchester United, dove ha giocato tra il 2016 e il 2018 prima di abbracciare proprio l’avventura nella Mls, per misurarsi nuovamente con quello che è considerato il campionato più bello del mondo.

E magari aiutare i Red Devils a tornare competitivi anche rispetto al City di Pep Guardiola, nemico giurato di Zlatan…