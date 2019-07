Dall’Inghilterra: il Liverpool vuole Bale

Rapporto ormai ai ferri corti tra il Real Madrid e Gareth Bale. Il gallese, come noto, non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane, che non ha nascosto il desiderio di liberarsene quanto prima. Da parte sua, invece, il giocatore vorrebbe giocarsi le sue chanches con i blancos, anche se, suo malgrado, sembra doversi arrendere all’idea di trovarsi una nuova sistemazione. Su di lui, già da qualche settimana, hanno messo gli occhi Tottenham, Manchester United, Bayern Monaco e due club cinesi, una lista alla quale, stando a quanto riporta il Mirror, si sarebbe aggiunta in queste ore una clamorosa pretendente.

LIVERPOOL – Su Bale avrebbe manifestato il proprio interesse il Liverpool, formazione vincitrice dell’ultima edizione della Champions League. I Reds, nelle prossime ore, potrebbero presentare un’offerta al Real, che valuta il calciatore circa 40 milioni di euro.