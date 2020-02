Dall’Inghilterra, Juventus tutto per Guardiola: offerta monstre e l’acquisto di… Van Dijk

Rivoluzione Juventus: il patron Andrea Agnelli sarebbe pronto a dare l’assalto decisivo a Pep Guardiola. Ne sono sicuri in Inghilterra dove il Sun parla di una dirigenza pronta a tutto pur di portare a Torino il manager catalano.

La prima parte di stagione sotto la guida di Maurizio Sarri non ha convinto i vertici bianconeri che starebbero già ipotizzando un futuro senza il toscano. La Juventus vuole Pep Guardiola sulla panchina per la prossima stagione ed è disposta a fare follie pur di averlo. In modo particolare il presidente Andrea Agnelli pur di riuscire nel proprio intento sarebbe pronto ad accontentare il tecnico sulle sue richieste economiche ma anche tecniche con l’acquisto del centrale difensivo del Liverpool Virgil Van Dijk.