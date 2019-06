Dall’Inghilterra, Lampard aspetta l’offerta giusta dal Chelsea: servirà anche un progetto convincente

Non vede l’ora di andare ad allenare quella che è stata la sua ex squadra per quasi tutta la carriera da calciatore. Ma Frank Lampard, attuale tecnico del Derby County, vuole anche delle garanzie: tecniche ed economiche.

Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, l’ex centrocampista è il candidato principale a prendere il posto di Maurizio Sarri al Chelsea, ma non sarebbe disposto ad accettare un’offerta non congrua sia sotto l’aspetto economico sia, soprattutto, sotto quello sportivo. Secondo il tabloid britannico, comunque, Lamaprd avrebbe confessato ai propri giocatori la volontà di tornare a Stamford Bridge soltanto se il club londinese proporrà un’offerta, sia contrattuale che per quanto riguarda il progetto, che si adatta alle sue esigenze. Se queste condizioni non verranno rispettate, il Chelsea dovrà virare su altri nomi.