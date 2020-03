Dall’Inghilterra, l’idea della FIFA: mercato da luglio a gennaio

L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze sul mondo del calcio, con tutti i principali tornei attualmente sospesi. Il futuro dei campionati rimane in bilico, in una situazione che potrebbe creare enormi difficoltà economiche a numerosi club. Per limitare i danni, come riporta il Telegraph, la FIFA starebbe pensando ad una rivoluzione del calciomercato.

IDEA – L’idea al vaglio è quella di estendere la prossima sessione dei trasferimenti da luglio a gennaio, per una durata di ben sette mesi. Una soluzione che avrebbe incontrato già il favore di molte società.