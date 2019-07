Dall’Inghilterra: Pogba resterà al Manchester United

Tanto rumore per niente. Ne è convinto il The Indipendent, che sostiene che, alla fine, Paul Pogba resterà al Manchester United. Niente Real Madrid né Juventus per lui, malgrado le continue avances dei due club nei confronti del francese. Secondo il giornale inglese, il giocatore è infatti destinato a restare alla corte di Ole Gunnar Solskjaer ancora per un anno e potrebbe partire solamente di fronte a un’ offerta faraonica che, al momento, non sarebbe ancora arrivata. Sia i blancos che i bianconeri sarebbero quindi costretti a guardare altrove per rinforzare il proprio centrocampo, anche se lo United, nel frattempo, starebbe monitorando Christian Eriksen, individuando nel danese il sostituto ideale di Pogba.