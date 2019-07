Dall’Inghilterra, retroscena Buffon: rifiutate offerte dai club di Manchester perché…

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus e ha deciso di essere il secondo di Szczesny. Una scelta che è stata dettata solamente dal rispetto e dai sentimenti che uniscono il portiere alla società bianconera anche perché, solamente alla Continassa avrebbe potuto accettare di non essere il titolare.

Infatti, come riporta il Daily Mail nella sua versione online, il portiere italiano, per la stessa ragione, avrebbe riufiutato proposte importanti provenienti dalla Premier League. Il tabloid scrive che Buffon ha rifiutato addirittura Manchester City e Manchester United, che offrivano una proposta economicamente più vantaggiosa, perché non accettava di essere il secondo portiere alle spalle rispettivamente di Ederson e De Gea. Solamente per la Juventus, Buffon avrebbe deciso di prendersi questo ruolo – per lui nuovo – confermato anche dalla scelta della maglia numero 77.