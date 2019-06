Dall’Inghilterra – Sfuma il colpo a centrocampo per la Juventus

Juventus attivissima in queste ore sul mercato. Mentre sembra avvicinarsi Matthijs de Ligt per la difesa, con il difensore pronto a lasciare l’Ajax, per il centrocampo si registra una brutta frenata per uno degli obiettivi principali dei bianconeri.

NDOMBELE – Secondo quanto raccolto dal Daily Star, Tanguy Ndombele, giocatore del Lione, è infatti prossimo ad accettare l’offerta del Tottenham. Il francese preferirebbe la destinazione londinese a quella torinese in quanto agli Spurs avrebbe maggiori possibilità di trovare spazio.

SOGNO POGBA – La Juventus, nel frattempo, continua a mantenere ben vigili gli occhi su Paul Pogba, sognando un clamoroso ritorno in bianconero del calciatore, corteggiato anche da Real Madrid e Paris Saint-Germain.