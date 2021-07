Dall’Olanda: Antonio Conte contattato per diventare CT ma…

Tentativo della Nazionale Oranje per l'ex mister dell'Inter

Dopo l'addio all'Inter, Antonio Conte è ancora senza squadra. Il tecnico aspetta un'offerta che possa suscitare interesse per le sue ambizioni ma dopo che la possibilità di andare al Real Madrid è tramontata e quella di approdare al Tottenham definitivamente sfumata non sembrano esserci grossi margini nei club.

Una proposta che, stando a quanto si apprende, però, sarebbe già stata rifiutata. Il tecnico avrebbe detto no alla panchina dell'Olanda in quanto vorrebbe attendere l'offerta di una squadra di club. Come detto in precedenza, però, con le panchine delle big tutte occupate, è probabile che il mister possa stare fermo per un anno per poi tornare protagonista nella stagione 2022/23.