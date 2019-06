Dall’Olanda sicuri, la Juventus torna in pole per de Ligt: offerta monstre da 70 milioni di euro

La Juventus torna all’assalto di Matthijs de Ligt, difensore centrale dell’Ajax. Dall’Olanda arrivano conferme dall’autorevole giornale De Telegraaf. Si parla di una mega-offerta da 70 milioni con ingaggio elevato per il giocatore sintomo che i bianconeri fanno sul serio.

La Juventus non ha mai abbandonato la pista che porta al capitano dei Lancieri e il quotidiano olandese è sicuro che la Vecchia Signora stia provando ogni via per convincere l’Ajax e il giovane difensore a chiudere un’operazione di primissimo livello. L’offerta al club sarebbe di 70 milioni mentre al calciatore, assistito da Mino Raiola, andrebbe un ricco contratto quinquiennale.

De Ligt è da tempo sulla lista della Juventus, ma prima il Barcellona, poi il Manchester United e il Psg avevano provato l’azione di disturbo che aveva fatto pensare ad un’imminente chiususa dell’operazione tra olandese e catalani, soprattutto. Ora, però, è la Juventus ad essere tornata in pole position e l’affondo attuale potrebbe aver mosso in maniera decisiva la situazione. Per il giocatore si parla di cifre attorno ai 15-20 milioni a stagione. Numeri monstre per un classe 99′.