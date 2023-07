D’Amico: “Il calcio non è più uno sport ma intrattenimento. Uno show”

Il noto agente Andrea D'Amico procuratore di tanti giocatori importanti e portati anche in giro per il mondo spiega al quotidiano L'Arena che con i soldi che arrivano dall'Arabia il calcio ha cambiato significato: "Non è più sport, ormai è intrattenimento. È uno show, un’azienda che produce spettacolo. Non solo in campo. Sento dire che questi grandi calciatori in Arabia non avranno grandi sti- moli. Le motivazioni sono economiche, quindi tante visti gli ingaggi. Un giocato- re di alto livello è una star, come un grande attore scrit- turato per un grande film. Intanto ce l’hai, poi cerchi di migliorare la trama. Mes- si a Miami giocherà a pallo- ne, ma anche perché l’America l’ha scelto come testimonial per Mondiali 2026"