Damsgaard non dimentica la Sampdoria: “2 anni di emozioni. Continuerò a sostenervi”

Diventato da alcuni giorni un nuovo calciatore del Brentford, Mikkel Damsgaard non ha certo dimenticato la Sampdoria e non intende farlo a quanto pare.

Il danese, dopo due anni in Italia, è andato in Premier League ma un pensiero resterà sempre alla Serie A e ai colori blucerchiati. Ad affermarlo è stato il diretto interessato che sui social ha voluto mandare un saluto al suo ormai ex club con tanto di ringraziamento.