Dani Alves: “Addio Messi è una sfida. Esce da zona comfort per fare meglio”

L'esterno brasiliano commenta l'addio del 10 argentino dal Barcellona

SFIDA - "Ovviamente mi dispiace molto per Messi e per il Barça. Non è un buon momento per nessuno", ha esordito Dani Alves. "Penso che il Barça non sarà lo stesso perché il Barça con Messi è una cosa e il Barça senza è un'altra. Ma il Barcellona continuerà ad essere il Barcellona e Messi continuerà ad essere Messi. Ci sono stati altri grandi giocatori, anche loro sono cambiati. È una nuova sfida per Messi e per il Barça, ma penso che le sfide ti rendano migliore il più delle volte, perché ti costringono a uscire dalla tua zona di comfort e ti costringono a ottenere il meglio che hai dentro di te. Ora credo che la storia sia lì e che nessuno la potrà cancellare. Abbiamo beneficiato molto di Leo e continueremo a goderci sia il Barça che Messi".