Dani Alves attacca la Juventus: “Me ne sono andato perché…”

Dani Alves torna a parlare di Juventus e non esattamente in modo positivo. Il brasiliano ha raccontato attraverso i propri canali social, per la precisione Instragram, il vero motivo per il quale se ne è andato dalla Torino bianconera dopo la stagione 2016-17.

Dani Alves, stoccata alla Juventus

Dani Alves, attualmente in forza al San Paolo, ha rivelato che alla base del suo addio alla Juventus ci sarebbe lo stile di gioco e, di conseguenza, Massimiliano Allegri col quale non sempre il rapporto è stato ottimale. “Perché hai lasciato la Juventus? Dovresti tornare indietro, saluti”. Questa la domanda di un utente. Pronta, la risposta del brasiliano: “Ho lasciato la Juve perché mi avevano detto che avrebbero cambiato modo di giocare, ma non era vero”. La frecciata di Dani Alves che, nonostante abbia lasciato i colori bianconeri da tempo, evidentemente, non li ha ancora dimenticati… Le sue parole lo dimostrano!