Dani Alves, compleanno in carcere: “Dimagrito e triste. Lo chiamano…”

Compleanno per i 40 anni decisamente triste per il brasiliano che si trova in carcere dopo le accuse di violenza su una donna.

Un compleanno decisamente per Dani Alves che questo weekend, precisamente sabato, ha "festeggiato" i suoi 40 anni. Lo ha fatto nel carcere Brians 2 di Barcellona, dove è detenuto da cinque mesi per una presunta violenza sessuale a danni di una donna. A Telecinco ha parlato un suo compagno di cella fornendo alcuni dettagli della vita in carcere dell'ex calciatore.

TRISTE E DIMAGRITO - "In mensa ci sono persone maleducate, che gli urlano 'stupratore'. Non esce quasi mai dalla cella se non per andare in palestra", ha detto questa fonte che conoscerebbe le abitudini di Dani Alves in carcere. "Se non esce dalla cella rimane lì o si siede in salotto, dove c'è la televisione. È dimagrito ed è molto triste, anche se a volte mantiene dei privilegi. Tranne che per il cibo: mangia esattamente la stessa me**a che danno a noi".