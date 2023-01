Dani Alves, dopo l’arresto anche il Pumas lo fa fuori: contratto risolto per giusta causa

A renderlo noto il club tramite il proprio presidente Leopolo Silva: "Con questa decisione, il club ribadisce il proprio impegno a non tollerare alcun atto da parte di qualsiasi membro della nostra istituzione, chiunque esso sia, per minare lo spirito universitario e i suoi valori", ha sottolineato il numero uno. "Quella dei Pumas è un'istituzione che promuove il rispetto, il comportamento onesto, dignitoso e professionale dei suoi giocatori, dentro e fuori dal campo".

Contratto rescissio per giusta causa, quindi, quello del brasiliano che rappresenta il giocatore che ha vinto più trofei (43) al mondo. Dani Alves che, dal canto suo, ha sempre affermato la propria innocenza, aveva giocato 13 partite con la maglia della squadra messicana ed era riuscito a far parte della lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali in Qatar.