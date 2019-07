Dani Alves, futuro in Premier League: si riduce l’ingaggio per giocare con l’Arsenal

Miglior giocatore dell’ultima Copa America con la maglia del Brasile. Allo stesso tempo, svincolato e senza club. La paradossale situazione di Dani Alves desta curiosità, ma sembra essere destinata a trovare una fine.

Tante le squadre che si sarebbero fatte avanti per l’esperto terzino destro, ma l’ultima avrebbe avuto maggiore successo. Secondo quanto riporta il Sun, l’Arsenal avrebbe fatto centro nel cuore e nella testa di Dani Alves, tanto da convincerlo all’esperienza in Premier League. Dall’Inghilterra, infatti, arrivano indiscrezioni davvero interessanti sul futuro del terzino brasiliano. I Gunners avrebbero convinto il giocatore che sarebbe disposto anche a tagliarsi lo stipendio pur di vestire la maglia del club inglese. Al momento le richieste di Dani Alves restano ancora alte, circa 200 mila sterline a settimana, ma non è detto che la trattativa non possa trovare presto una soluzione che accontenti entrambe le parti.