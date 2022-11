Dani Alves: “Juventus troppo difensiva. Non ero adatto”

Le parole dell'esterno brasiliano sull'evoluzione del calcio e non solo.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Dani Alves. L'esterno brasiliano ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica. Dall'evoluzione del mondo del pallone e del gioco fino ad alcune riflessioni anche sul suo passato italiano con la maglia della Juventus.

"Il calcio è diventato molto fisico, i giocatori oggi sono delle bestie atleticamente. Però il calcio resta uno sport per chi ha i piedi buoni, per chi sa far circolare la palla, colpirla bene, fare un assist. Correre è un altro sport. La gente si sta fissando molto su questa cosa del fisico e mi è venuto un dubbio: il calcio è di chi corre di più o di chi gioca meglio?", ha detto in modo riflessivo Dani Alves.

Parlando poi dello stile di gioco e del suo passato alla Juventus: "Quella Juve era una squadra che strutturalmente era fatta per difendere. Io spingevo ma la cosa finiva per entrare in conflitto con l’idea della squadra, e per questo non giocavo quanto mi sarebbe piaciuto. Bisogna scegliere il giocatore adeguato alle esigenze della squadra".

Si passa poi al Brasile: "La squadra si è adattata al calcio moderno senza perdere la sua essenza. Il Brasile oggi non ha eguali per quantità di giocatori brillanti, però siamo anche molto equilibrati. Sono in nazionale da 16 anni e questo è il miglior momento per noi a livello di giocatori. Il Brasile è sempre favorito, per tradizione e storia. Cose che contano in questi tornei".