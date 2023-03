Dani Alves, l’ex moglie perdona: “Situazione complicata, ma non lo giudicherò”

In attesa della data del processo, Dani Alves continua la sua vita in carcere. Il calciatore si trova in custodia senza cauzione dopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente una giovane donna nei bagni di una discoteca di Barcellona. Nonostante le pesanti accuse e la situazione difficile in cui si è andato a cacciare l'ex giocatore del Barça, l'ex moglie perdona: "Non ho mai avuto bisogno di niente da lui, perché abbiamo sempre avuto tutto separato. È una situazione molto complicata, ma non lo giudicherò, questo è il lavoro della giustizia. Lo vedrò ogni volta che posso, per sapere come sta e sentirlo" ha concluso Joana San a El Programa de Ana Rosa.