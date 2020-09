Dani Alves, messaggio a Neymar: “Non c’è spazio per l’odio. Combatti anche il razzismo con l’amore”

Sta facendo molto discutere Neymar per le accuse lanciate all’indirizzo di Alvaro Gonzalez del Marsiglia. Secondo O’Ney, nel corso della sfida del suo Psg contro l’OM, l’avversario lo ha appellato in modo razzista. L’unica punizione, però, è arrivata verso l’attaccante parigino, espulso dall’arbitro per la sua reazione. Sui social, tra i primi a voler supportare la stella dei francesi è stato Dani Alves, connazionale di Neymar e suo grande amico. Parole da vero “fratello maggiore” e non solo.

Dani Alves: il messaggio social per Neymar

“Nello sport come nella vita, siamo lì per ispirare le persone, per trasformare positivamente le loro vite e non c’è spazio per le persone che proclamano odio o razzismo”, ha esordito Dani Alves. “Non essere guidato dall’odio fratello mio, che tu possa portare sempre la pace e la gentilezza. Quella che porti nella tua anima. L’amore è l’unico modo per combattere l’odio, anche se ferisce momentaneamente la nostra natura! Ti amo fratello mio”.