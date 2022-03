Dani Alves: “Messi non si diverte al Psg. Chi lascia Barcellona se ne pente…”

Il brasiliano sull'ex compagno di squadra

Il brasiliano ha ammesso a ESPN di voler tornare a giocare con l'argentino nel Barcellona sottolineando come il sette volte Pallone d'Oro non si stia divertendo in Francia. "A Messi piace a Parigi? Non credo che gli piaccia stare al Psg. Leo mette in scena delle performance particolarmente eccezionali quando si diverte. E in questo caso sembra proprio non si stia divertendo", ha detto Dani Alves .

"Quando è felice, le persone sono affascinate dal suo gioco. Per me, Messi al Psg è inappropriato. Penso che Leo fosse nel posto migliore per fare ciò che ama (il Barcellona ndr). Mi chiedeva sempre: 'dove puoi trovare un posto migliore che a Barcellona?' Ed io stesso ero convinto che non ci fosse posto migliore del Barça. Quando si è scoperto che Leo se ne stava andando, gli ho inviato lo stesso messaggio che aveva inviato lui a me. Per qualche motivo Messi è stato costretto ad andarsene, ma spero che possa tornare. Ma non sono sicuro che questo sia possibile. Ma se torna, allora voglio essere qui anche io, per godere un po' di più di lui. Tutte le persone che lasciano il Barcellona in seguito se ne pentono. C'è chi lo nega, ma tutti si pentono quando se ne vanno da qui"